Le handicap recouvre bien des réalités mais au moins 850.000 personnes en France sont forcés d’utiliser un fauteuil roulant. Les infrastructures sont souvent encore peu adaptées et se déplacer relève pour eux du challenge. Mais, pour certains, le concept même de se déplacer est presque impossible. Le fauteuil roulant intelligent, peu à peu se développe et promet d’apporter des solutions face aux défis du quotidien. Tour d’horizon des différents projets existants.

A quoi devrait ressembler le fauteuil roulant intelligent ?

Pour quelqu’un qui ne souffre pas de handicap, comprendre les difficultés que peut représenter la vie quotidienne peut se révéler compliqué. En 2012, une étude intitulée « Que veulent les utilisateurs du fauteuil roulant intelligent ? » a permis de dégager plusieurs grands axes.

De façon surprenante, la priorité ne semble pas être celle de la communication ou de l’interactivité, cette thématique n’arrivant qu’en seconde position. A l’heure où l’on mise souvent sur cette thématique dans le secteur des nouvelles technologies, la priorité des personnes souffrant de handicap est la santé. Les personnes interrogées souhaitent ainsi plus de possibilités d’un point de vue de la sécurité et la surveillance médicale. Augmenter les facilités de déplacement dans des environnements restreints ou difficile fait aussi partie des thématiques importantes.

Connected Wheelchair, le projet fou de Stephen Hawking

Connected Wheelchair est sans aucun doute le projet de fauteuil roulant intelligent et connecté le plus célèbre. Porté par l’astrophysicien Stephen Hawking et l’entreprise Intel, il a été lancé en 2014. Il s’agit d’un modèle «capable de transformer une chaise roulante standard en une machine connectée pilotée par les datas». Capable de se diriger de façon autonome, il peut trouver des itinéraires accessibles. Mais l’aspect santé n’est pas oublié. Il peut ainsi analyser en temps réel les données médicales de son utilisateur et alerter un médecin en cas d’urgence. Toutefois, si le projet est clairement intéressant, il est encore loin d’être commercialisé. Dans tous les cas, on peut douter qu’il soit abordable d’un point de vue économique.

Neuromoov, le fauteuil roulant que l’on déplace avec les ondes cérébrales

Neuromoov propose une véritable plongée dans l’univers de la science-fiction. Alors que Elon Musk veut relier nos cerveaux à des ordinateurs, ce fauteuil roulant intelligent présenté en 2015 peut être commandé par la pensée. Ce projet porté par des étudiants ingénieurs de l’école ESME Sudria, permet grâce à un casque sur la tête de contrôler un fauteuil roulant grâce aux ondes cérébrales. Mauvaise nouvelle toutefois. Le projet a été mis en suspens début avril. Ses fondateurs ont expliqué avoir une charge de travail trop importante à l’heure actuelle pour pouvoir le poursuivre.

Whill, le fauteuil roulant intelligent, au look étrange

Réinventer la roue avant de s’attaquer au fauteuil roulant. Tel est le défi que s’est lancé le designer japonais Satoshi Sugie avec Whill. Ce fauteuil roulant est doté de 4 roues. Celles de l’avant sont elles-mêmes composées de 24 plus petites roues qui lui permettent de se déplacer de façon beaucoup plus précise et réactive. L’ensemble, au design étrange, il faut le dire, peut se déplacer sur à peu près n’importe quelle surface et se contrôle avec une souris à la place d’un joystick classique. Son autonomie est estimée à 19 kilomètres avec une vitesse de déplacement pouvant atteindre les 10 km/h. L’idée est à terme d’en faire une part intégrante de la maison connectée avec le contrôle des différents objets domotiques. Deux modèles différents sont disponibles à la vente, selon vos besoins, pour un tarif avoisinant les 9000 dollars.

Le fauteuil roulant connecté de Ibrahim Khalil Hamzaoui pour la sensibilisation

Ce n’est pas un projet destiné à être commercialisé un jour. Il s’agit d’un « tour de France scientifique » réalisé l’an dernier par Ibrahim Khalil Hamzaoui. Dans un fauteuil roulant connecté, il a parcouru plus de 3000 kilomètres à travers la France. Financé par le CNRS, son fauteuil pouvait atteindre les 25 km/h. Doté de trois batteries rechargeables, il relevait aussi des données comme la température ou la vitesse. Le passionné de voyage souhaitait à la fois établir un record de distance parcouru en fauteuil, prendre des mesures pour sa thèse et sensibiliser les personnes handicapées quant à l’importance des études supérieures. A noter que le fauteuil comptait aussi un capteur anti-escarres, indispensable pour des trajets d’aussi longue durée.

Ekso, un exosquelette pour remplacer le fauteuil roulant ?

Et si le fauteuil roulant du futur n’était pas un fauteuil ? L’objectif de l’entreprise Ekso Bionics est de les remplacer par des exosquelettes robotisés. L’idée est simple. Redonner aux personnes souffrant d’une maladie neuromusculaires l’opportunité de marcher. Porté par dessus les vêtements et accompagné de béquilles, ce système est basé sur une interface homme-machine. Celle-ci peut comprendre les intentions de la personne et exécuter les mouvements. Bien sûr, c’est encore lourd et donc peu pratique. Comptez 23 kg de poids moyen. Une charge qui limite la vitesse maximale à 2km/h. Pour l’instant ces exosquelettes sont uniquement utilisés dans des centres de réhabilitation dans le cadre d’essais cliniques. Le concept est aussi testé au Japon et on sait que l’armée américaine souhaite aussi s’en servir pour améliorer les capacités de ses soldats.

